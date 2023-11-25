Анатолий Чанцев: Было непонятно, как играет Заря. Какой-то инертный футбол был

Когда стал известен календарь соревнований в группе B нынешнего розыгрыша Лиги Конференций, стало ясно, что во многом именно спаренные игры с тель-авивским "Маккаби" станут определяющими для луганской "Зари". Так в итоге и случилось. Луганчане уступили в обоих матчах – условно домашнем в польском Люблине и в выездном в сербском Нови-Саде.

После второго поединка, в котором "Маккаби" одержал победу 3:2, впечатлениями об игре "Зари" с корреспондентом UA-Футбол поделился ее бывший главный тренер Анатолий Чанцев.

– Мысли после этого матча плохие, – признается специалист. – Что касается первого тайма, то было непонятно, как играет "Заря". Какой-то инертный футбол был. Если сравнить, как луганчане играли во второй части второго тайма и в первом, то это небо и земля. И хотя активнее выглядел "Маккаби", гол "в раздевалку" все же был необязательным. Ведь все понимают, что в первую очередь это касается психологического состояния команды. А как только "Заря" вышла на вторую половину встречи, сразу же пропустила и второй мяч. Похоже, можно было считать, что игра была сделана. Хотя после третьего пропущенного мяча игроки луганской команды активизировались. Возможно, это связано с заменами. Активность Мишнева, появившегося на поле в разгар второго тайма, несколько улучшила игру "Зари". Однако игра в обороне у нашей команды была плохой. Взять первый гол, который вообще возник непонятно как. Игрок "Маккаби" Захави принял мяч буквально на линии штрафной, а защитник луганчан не пошел в отбор – и, пожалуйста, получите гол. А что касается второго взятия ворот, то в той ситуации был какой-то непонятный рикошет от нашего капитана… Повторюсь: было видно, что игроки "Зари" в первом тайме не были настроены. Только в середине второго забегали и проявили все ту же активность. Особенно работал правый фланг, где играл Антюх. Хотя он тоже теряет мяч. Если играют в пас и кто-то открывается, то из этого возникает острота. А когда игрок сам идет в обводку, то ничего особенного в плане остроты у ворот "Маккаби" не наблюдалось.