Финита ля комедия? Акценты зрителя на игре Маккаби с Зарей

Дежа вю, говорите? Да нет, это была совсем другая игра, в сравнении с первым поединком против этого же соперника. И хотя счет ее выглядит более пристойным, смотрелась она куда как безнадежнее. А самое печальное, что это отчетливо читалось еще до матча. С того момента, как мы услышали об отставке Кривенцова.

Продолжаю утверждать, что с этим тренером у «Зари» оставались шансы на проход в плей-офф. Когда же команду в пожарном порядке пришлось возглавить кризис-менеджеру поневоле, на них можно было ставить крест. При всем уважении к Ковалю, чья «Заря» лично мне в свое время была вполне симпатична, здесь в чудо уже верилось слабо.

Так что же там все-таки случилось? Кривенцов ушел, или его ушли? Сколько правды в слухах о конфликте с Герреро, едва не переросшем в драку в перерыве прошлого матча с «Маккаби»? Вряд ли мы об этом узнаем. Но да, если такое было, особого выбора у коуча не оставалось. Особенно, если руководство клуба приняло сторону капризной «звезды».

Пожалуй, я фантазирую и дорисовываю лишнее. Могу лишь поделиться субъективными наблюдениями. Кривенцова никогда не воспринимал как вспыльчивого наставника – в один ряд с Кварцяным, Вернидубом или Максимовым я бы его точно не поставил. Возможно, это впечатление обманчиво, и я его недостаточно хорошо знаю.

Зато я точно и регулярно наблюдал на поле в этом сезоне чересчур нервное поведение Герреро. Который, на мой взгляд, нынче представляет лишь бледную тень самого себя, каким он был в команде ван Леувена. Поэтому легко могу поверить в то, что на жесткие требования тренера он мог ответить в оскорбительном тоне. А там – слово за слово…

А уж в том, что в ситуации «или я, или он» в клубе предпочли бы игрока, на продажу которого сделана ставка, а не очередного специалиста, ответственного за результат команды, отчего-то не сомневаюсь. Увы, кадровая политика тут, как по мне, оставляет желать лучшего.

Поэтому ничего хорошего от игры в Сербии не ждал априори. Как говаривал Гегель, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. И, к сожалению, если первый поединок с «Маккаби» я назвал оптимистической трагедией, то второй уже действительно напоминал несколько иной жанр драматургии.

Хоть голов здесь забили больше, в целом матч назвал бы менее зрелищным. Второй тайм был хорош для зрителя, но до последней минуты первого смотреть было толком нечего.

С оглядкой на итоговый счет, можно сделать вывод о том, что «Маккаби» добился своего на исходе часа игры – когда Перец забил формально победный мяч. Но мы-то знаем, что первый голевой момент «Зари» имел место лишь при крупном счете в пользу соперника. И даже успей она сравнять счет, этот «Боржоми» нашим почкам уже был не в помощь.

Вы тоже слышали вчера вечерний звон, вдруг поплывший над стадионом аккурат в этот момент? Излишне уточнять, по ком звонил этот колокол. Да, на ничью то мы вполне «наиграли» - проблема в том, что нужна была только победа. Говорить о которой вслух стало как-то неудобно уже после того как Захави открыл счет голом в раздевалку.

А не успели мы из нее выйти, как получили еще раз, не без явного невезения, но, как говорится, пришла беда – открывай ворота. В данном случае их открыл сопернику злосчастный рикошет от Чурко. Врач сказал в морг – значит, в морг… Кстати, «Маккаби» использовал три своих шанса из трех возможных.

И вновь нам положил двоечку игрок с так созвучной этому жанру фамилией Перец. Четыре гола в двух матчах – это больше, чем забила его команде вся «Заря». Что уж говорить, крутые перцы молотили нас на этом ринге. Или это все-таки мы представляли собой измятую боксерскую грушу?

О шансах на проход теперь говорить и вовсе стыдно. Самое смешное, что они все еще есть. Но в то, что «Маккаби» не наберет и очка в оставшихся двух турах, верится еще меньше, чем в то, что это сделает «Гент». У которого для начала нужно выигрывать на выезде уже в ближайший четверг «Заре». Что ж, дай Бог нашему теляте…

Хотя, если честно, при таких шараханьях в клубе, уже почти все равно, останется ли он даже в УПЛ. Да «Шахтер», конечно, привнес сюда свою лепту. С другой стороны, вероятность приглашения в него бывшего директора его же академии откровением стать никак не могла. А вот дальше – без подцензурных комментариев.

И все-таки я пока продолжу наблюдать за «Зарей» в Лиге конференций – пока не гаснет свет, пока горит свеча… А вернее было бы сказать: как те мыши, облюбовавшие кактус.

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