Гент - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Заря" оказалась в очень трудном турнирном положении. Луганчанам обязательно нужно побеждать "Гент", затем – "Брейдаблик" и надеяться, что "Маккаби" в двух последних турах не наберет максимум очков.

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Очень все сложно, но команде Юрия Коваля нужно абстрагироваться от обстоятельств и просто сыграть так, как будто в последний раз. Матч пятого тура Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45.

Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Гент - Зоря Смотреть трансляцию

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