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Гент - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Гент - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.11.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол "

Гент - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото - ФК Гент / автор невідомий

UA-Футбол
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"Заря" оказалась в очень трудном турнирном положении. Луганчанам обязательно нужно побеждать "Гент", затем – "Брейдаблик" и надеяться, что "Маккаби" в двух последних турах не наберет максимум очков.

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Очень все сложно, но команде Юрия Коваля нужно абстрагироваться от обстоятельств и просто сыграть так, как будто в последний раз. Матч пятого тура Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45.

Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Гент - Зоря
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Также на YouTube-канале UA-Футбол состоится аудио рансляция матча – звуковой комментарий матча в режиме живого времени.

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