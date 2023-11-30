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Гент - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Гент - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Для "Зари" это будет последний шанс зацепиться за евровесну. Права на ошибку нет – нужно только побеждать.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Лига конференций
"Гент" - "Заря"
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Гент - ЗоряСмотреть трансляцию
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