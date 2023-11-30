Гент - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Для "Зари" это будет последний шанс зацепиться за евровесну. Права на ошибку нет – нужно только побеждать.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига конференций

Трансляция - MEGOGO Футбол 1