Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наша группа. Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
instagram.com/breidablik_fotbolti
Матч нашей группы. Для "Зари" будет на руку, если "Маккаби" проиграет в Исландии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
Лига конференций
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Брейдаблік - Маккабі Тель-АвівСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи
- Приговор для МЮ, яркий выход Арсенала, личная беседа Анчелотти и Лунина. Главные новости за 29 ноября
- Беллингема не остановить. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча
- Гент - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн