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Лига конференций

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Наша группа. Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Наша группа. Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Матч нашей группы. Для "Зари" будет на руку, если "Маккаби" проиграет в Исландии.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 15:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Лига конференций

"Брейдаблик" – "Маккаби"

Трансляция - MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Брейдаблік - Маккабі Тель-Авів
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