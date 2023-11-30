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Астон Вилла - Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Астон Вилла - Легия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
"Астон Вилле" есть за что мстить польской команде. Но удастся ли сделать это в гостевом поединке?
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига конференций
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Астон Вілла - ЛегіяСмотреть трансляцию
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