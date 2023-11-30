Астон Вилла - Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Астон Вилле" есть за что мстить польской команде. Но удастся ли сделать это в гостевом поединке?

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига конференций

"Астон Вилла" - "Легия"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2