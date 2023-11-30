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Астана - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Астана - Динамо Загреб: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команды уже не могут выйти из группы с первого места, но за второе борьба очень напряженная. И в этой борьбе этот матч – ключевой.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 17:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Лига конференций
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Астана - Динамо ЗагребСмотреть трансляцию
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