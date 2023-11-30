Астана - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Команды уже не могут выйти из группы с первого места, но за второе борьба очень напряженная. И в этой борьбе этот матч – ключевой.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 30-го ноября, в 17:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Лига конференций

"Астана" - "Динамо" Загреб

Трансляция - MEGOGO Футбол 3