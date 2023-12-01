ЛК. Проход Астон Виллы и Фиорентины, в шаге от сенсаций в Сербии и Словакии

Завершились все матчи пятого тура группового этапа Лиги Конференций. Давайте вместе разбираться с тем, кто сегодня удивил и какая ситуация теперь в группах третьего по престижности еврокубка.

Группа E

"Астон Вилла" (Англия) — "Легия" Варшава (Польша) 2:1

Голы: Диаби (4), Морено (59) — Мучи (20)

Подопечные Унаи Эмери хотели закрыть вопрос с Еврокубковым футболом, чтобы в этом календарном году не отвлекаться на него. Но в соперниках была команда, которая нанесла единственное поражение "вилланам" в Лиге Конференций этого сезона. Однако уже на первых минутах красивый гол после смещения с фланга забил Мусса Диаби, поэтому сразу сложилось впечатление, что это может стать легкой прогулкой для бирмингемцев.

Впрочем, на 20-й минуте Мучи сравнял счет после грубой ошибки от Бубакара Камара, который просто отдал мяч сопернику перед собственной штрафной площадкой. 1:1 и после того реально острые моменты мы видели только в исполнении поляков, во втором тайме они вообще попали в перекладину, могли выходить вперед. Но опыт сегодня решил фактически все. Алекс Морено после передачи от Дугласа Луиза снова вывел "вилланов" вперед.

Как итог: "Астон Вилла" имеет 12 очков и она почти наверняка выходит из группы с первого места. У "Легии" 9 очков и для того, чтобы обеспечить себе выход из группы им будет достаточно не проиграть нидерландскому "АЗ" в последнем туре.

Группа F

"Чукарички" (Сербия) — "Ференцварош" (Венгрия) 1:2

Голы: Аджич (11) — Захаряйсен (84), Пешич (90+8)

Очень смелый футбол от сербских "Чукаричков", которые еще не получили ни одного балла на групповом этапе Лиги Конференций, вызвал немало симпатий со стороны нейтральных болельщиков, однако вряд ли это были болельщики из Украины. В общем, у "Ференцвароша" было очень много проблем со скромным соперником.

Пропустив гол еще в первом тайме они полетели отыгрываться и удалось это сделать только на последних минутахЕ сначала сравнял счет Захаряйсен, а за 2 минуты до конца компенсированного времени вырвал победу Пешич. Драматично, красиво и чрезвычайно важно в контексте борьбы за выход из группы.

Эта вырванная на последних секундах победа позволяет венграм сохранять хорошие шансы на выход из группы. В последнем туре им стоит лишь не проиграть почти немотивированной "Фиорентине", чтобы гарантировать выход из группы. Их главные конкуренты за второе место - "Генк", почти наверняка выиграет свой матч, поэтому поездка в Италию для "Ференцвароша" будет матчем жизни.

Группа F

"Фиорентина" (Италия) — "Генк" (Бельгия) 2:1

Голы: Кварта (45+4), Гонсалес (79, с пенальти) — Каембе (45)

Матч, в котором команды боролись за выход из группы с первого места. Фаворитом были хозяева и именно по игре они этот статус подтвердили сполна. Игровое преимущество было на их стороне от старта и до конца, а вот что касается результата, то здесь все не так просто. В концовке первого тайма "фиалки" сначала пропустили нелогичный гол, впрочем смогли найти на него быстрый ответ и еще до перерыва счет стал 1:1.

Во втором тайме давление со стороны итальянского коллектива продолжилось, но нашло свое воплощение через забитый гол лишь под конец основного времени, с пенальти отличился Нико Гонсалес. Это победа, которая досрочно выводит подопечных Винченцо Итальяно в плей-офф Лиги Конференций. А результат в параллельном матче гарантирует им выход именно с первого места.

В последнем туре они будут играть только за престиж, ведь вопрос выхода из группы решен, остается лишь оформить выход с первого места, если это для них важно. А "Генку" теперь нужна только победа над "Чукаричками" и теперь бельгийцы должны надеяться на то, что "фиалки" обыграют "Ференцварош", в противном случае шансов на евровесну просто не будет.

Группа H

"Норшеланн" (Норвегия) — "Фенербахче" (Турция) 6:1

Голы: Гей (21), Свенссон (25), Нюгрен (55, 75, 84), Расмуссен (66) — Батшуайи (44)

Теперь уже бывшие лидеры группы H в лице стамбульского "Фенербахче" решили не слишком напрягаться в Норвегии и сразу хочется отметить, что сделали они это слишком рано. С первых минут "Норшеланн" взялся за дело и начал разыгрывать красивые и быструю комбинации. Сначала свой первый гол в профессиональной карьере забил Лукас Гей, а затем Даниэль Свенссон замкнул красивую передачу от Диоманде.

Под конец первого тайма Миши Батшуайи сократил отставание своей команды, дав необходимый моральный буст перед второй половиной встречи. Шимански даже забил второй гол уже через минуту, но сделал он это рукой, поэтому взятие ворот отменили из-за нарушения правил.

Такая вспышка в конце первого тайма заставила "Норшеллан" еще серьезнее воспринимать своих оппонентов, поэтому во втором тайме мы увидели сначала третий, затем четвертый, а дальше и пятый гол в ворота Доминика Ливаковича. Даже на пятом голе норвежцы не остановились, Бенжамин Нюгрен оформил хет-трик, с чем его и поздравляем, он забил шестой, последний гол в этой игре. Это поражение отбрасывает "Фенербахче" аж на третье место, однако их выход из группы все еще наиболее вероятен, ведь в последнем туре матч против "Спартака" Трнавы. Им просто нужно (желательно крупно) обыграть "Спартак" и надеяться на ничью или поражение "Лудогорца" в параллельном матче.

Группа Н

"Спартак" Трнава (Словакия) — "Лудогорец" (Болгария) 1:2

Голы: Даниэль (78) — Дуа (74), Тиссера (90+5)

Болгарский коллектив все еще продолжает борьбу за выход из группы. Казалось, что первый гол, который они забили на 74 минуте, спокойно гарантирует им три балла, впрочем быстрый ответ от "Спартака" шокировал гостей. Свой победный гол они все же нашли, но уже в компенсированное арбитром время.

Ничья могла бы стать едва ли не фатальным результатом для "Лудогорца", но теперь они вышли на второе место и опередили "Фенербахче". Впрочем последний тур точно не прогнозирует ничего положительного болгарскому коллективу, им нужно обыгрывать "Норшеланн", а "Фенербачхе" будет играть против "Спартака" из Трнавы. Турки все еще фавориты на выход.

Группа G

"Айнтрахт" (Германия) — "ПАОК" (Греция) 1:2

Голы: Мармуш (58) — Кедзера (55), Живкович (73)

Уже второе поражение "Айнтрахта" в матче с "ПАОКом" выглядит не так сенсационно, но все еще удивляет. Немецкому коллективу повезло, что в итоге такой реазльтат не ставит их выход из группы под угрозу. Они точно выходят из группы, только теперь это точно будет со второго, а не с первого места.