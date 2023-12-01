Игорь Яворский: Заря деградирует и этот процесс будет непросто остановить

Известный в прошлом футболист Игорь Яворский, который затем хорошо проявил себя и на тренерском поприще, оценил игру "Зари" в нынешнем евросезоне.

Напомним, что крупно проиграв бельгийскому "Генту" 1:4 в 5-м туре Лиги конференций, луганчане потеряли все шансы пробиться в следующий раунд турнира.

– Чуда не произошло. И в Генте действия футболистов " Зари " напоминали персонажей басни о лебеде, раке и щуке, каждый из которых тянул в свою сторону. Конечно, пользы от этого не было никакой.

– Но накануне поединка в Бельгии эксперты утверждали, что хотя бы на прощание "Заря" может хлопнуть дверью и заставит запаниковать хозяев.

– Это были слишком смелые прогнозы. Разве можно на что-то рассчитывать при такой беспомощной защите? Или может вы заметили какой-то креатив в действиях полузащитников? Согласен, у единственного нападающего луганчан Герреро есть голевое чувство, но он из тех, кому нужна поддержка партнеров. Ее же не было не только вчера, но и в предыдущих поединках. Поэтому неудивительно, что панамец, как говорят, находился на главном пайке.

– И все же, чем вы объясните, что "Заря", которая длительное время была на виду в украинском футболе, неплохо зарекомендовала себя на международной арене, неожиданно резко притормозила?

– Это еще мягко сказано, потому что она – деградирует и этот разрушительный процесс будет непросто остановить. К сожалению, "Заря" сейчас очень страдает от частых смен на тренерском мостике. Во-вторых, как-то незаметно было упущено время для доукомплектования и равноценной замены тем игрокам, которые покинули "Зарю" – не нашли. Ставка на арендованных футболистов киевского "Динамо" – не сработала. Возникли проблемы и с настройкой на календарные матчи. Как видите, куда ни кинь - всюду клин.

– По вашему мнению, справится ли Юрий Коваль с ролью кризисного менеджера?

– Я Коваля давно знаю, это – квалифицированный специалист. С его появлением у руля, прежде всего, связывали улучшение микроклимата в команде. Этого пока не заметно. Думаю, что на этой должности Коваль долго не продержится, потому что, создается впечатление, что у клубного руководства "Зари" в приоритете иностранные тренеры. Хотя, принимая во внимание российскую агрессию и военное положение в Украине, луганчанам авторитетного зарубежного наставника будет очень трудно убедить приехать.