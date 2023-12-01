Долгие проводы – лишние слезы. Акценты зрителя на игре Гента с Зарей

Вы не смотрели? Вам легче. А у меня есть такой пунктик из серии "без надії сподіваюсь". Пока бьют часы, не вешайте носы, и так далее. Вчера наши часы остановились. В результате падения с высоты, оказавшейся для них запредельной. И теперь они уже не противоударные.

"Лучший комментарий к этому матчу – полное отсутствие здесь комментариев..." - написал один из вас после прошлого матча с "Маккаби". Продолжение следует, хотя на самом деле окончание. Но раз уж таки-посмотрел, вставлю свои ржавые пять копеек, пока монеты такого номинала не изъяли из обращения.

Игра была вдвое зрелищнее, чем поединок "Шахтера" с "Антверпеном". Но не для нас, естественно. Жена, смачно ругаясь, ушла в спальню после второго гола в начале второго тайма. Подозреваю, что многие из тех, кто отважился на просмотр этого удовольствия, покинули свои зрительские места еще раньше.

И основания для этого имелись. Легкость, с которой 18-летний Фофана открыл счет на 20-й минуте, и полное отсутствие реальных шансов у "Зари", буквально подталкивали к этому. Факически первым из них стал мяч, забитый Нагнойным на 82-й минуте – в ответ на четыре пропущенных. В матче, который нам нужно было выигрывать.

Крупный счет категорически логичен и закономерен по всем статьям. Ну, разве что справедливее было бы 3:0. Что там говорил Коваль про кота перед игрой? А пока наоборот: черно-белому коту и не везет? Кстати, да – второй гол был забит с изрядной долей везения: без рикошета от Батагова его и не было бы. Але то вже таке…

Орбан, Фофана, Кейперс, Фадига – игру делали эти имена, и, на мой взгляд, в таком порядке. А самого заметного в составе "Зари", думаю, вы легко назовете сами. Вынужденно заметного – в силу того, что почти вся игра шла у его ворот. Хотя, знаете, по-хорошему, Турбаевский реже спасал, чем пропускал.

Итак, наша, как любит выражаться один из комментаторов канала "Мегого", кампания в Лиге конференций подошла к концу. Смотреть заключительный матч с "Брейдабликом" будут только отчаянные и безнадежные фанаты "Зари". Проявлять интерес к ее исходу – только адепты секты свидетелей Коэффициента. Станция Вылезайки.

Не хочется повторяться, но полную ответственность за столь оглушительный провал несет руководство клуба. И дело не только в беспорядочной тренерской чехарде. Как бы ни был хорош прошлый сезон "Зари", но большую пользу из него извлекло для себя в итоге "Динамо". А нынче мы наблюдаем новую волну арендованных у него игроков.

Я понимаю, что команда уже давно функционирует в режиме перевалочного пункта не от хорошей жизни. Что само по себе ее существование до сих пор – уже немалое достижение. Но не говорите больше об амбициях – это смешно и жалко. Ибо нынешняя "Заря" способна вызвать только такие чувства. Лично мне ее больше жаль.

Только один пример, поскольку своя тельняшка ближе к телу. Алефиренко феерил в "Черноморце", практически от и до. Затем в "Заре" здраво рассудили, что такая корова нужна самому. И где? Как так могло случиться, что ее надои резко уменьшились до чайной ложки? Я даже не о количестве голов – в принципе. О Герреро я уже говорил…

До поры удавалось выкручиваться за счет удачного подбора тренеров, которым каждый сезон фактически приходилось создавать команду заново. На этот раз сначала пришел странный персонаж, который не менее странно ушел. Затем вроде бы взяли нормального коуча, но и он пропал почти на ровном месте. Теперь наш всадник скачет без головы?

Не в обиду Ковалю – еще раз, я помню при нем вполне приличную "Зарю". Но пока тренерской руки в действиях на поле как-то не ощутил. И есть достаточные основания полагать, что зимовать команда уйдет в зоне риска. Что ж, поглядим, как будет выпутываться клуб, который может остаться без Европы. А это для него серьезный удар.

Я вам говорил, что в этом месте я всегда плачу? И про долгие проводы тоже говорил? Наверное, эти слезы действительно уже излишни. Да и горю "Зари" ими никак не поможешь. Обидно только, до чего довели команду, которая весной смотрелась самой крепкой и организованной из наших будущих представителей в Европе.

Фото - UA-Футбол