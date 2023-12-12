Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто рассудит матч Заря - Брейдаблик
Бригада арбитров из Чехии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций "Заря" - "Брейдаблик".
Главным судьей выступит Томаш Клима из Чехии. На линиях ему будут помогать соотечественники Ян Патак и Петр Цалетка. Четвертый рефери - Ян Вшетечка.
Ответственным за систему VAR будет Мирослав Зелинка, его помощник - Ондржей Берка (оба - из Чехии).
Матч "Заря" - "Брейдаблик" состоится в четверг, 14 декабря в польском Люблине. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, "Заря" уже лишилась шансов пробиться в плей-офф Лиги конференции. Луганчане с 4 очками занимают 3-е место в группе В.
Популярное сейчас
- "Это жест сепаратизма - отрезать Закарпатье от футбола". Директор стадиона Авангард - об отзыве аккредитации
- Вместе с Хачериди. Еще один экс-игрок Динамо будет работать в отделе селекции клуба
- Еще два футболиста покинули Минай
- Черноморец: календарная реформа изменяет традицию
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Звезда сенсационного Тоттенхэма - главный фанат Гарри Поттера в АПЛ. ФОТО