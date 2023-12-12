Стало известно, кто рассудит матч Заря - Брейдаблик

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций "Заря" - "Брейдаблик".

Главным судьей выступит Томаш Клима из Чехии. На линиях ему будут помогать соотечественники Ян Патак и Петр Цалетка. Четвертый рефери - Ян Вшетечка.

Ответственным за систему VAR будет Мирослав Зелинка, его помощник - Ондржей Берка (оба - из Чехии).

Матч "Заря" - "Брейдаблик" состоится в четверг, 14 декабря в польском Люблине. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Заря" уже лишилась шансов пробиться в плей-офф Лиги конференции. Луганчане с 4 очками занимают 3-е место в группе В.