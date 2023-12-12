Заря – Брейдаблик. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура Лиги конференций

UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура группового этапа третьего по значимости клубного европейского турнира между луганской "Зарей" и исландским "Брейдабликом".

Увы, только один клуб представит Украину весной в еврокубках – и это не "Заря". Луганчане потеряли шансы на плей-офф Лиги конференций, тем не менее, прихлопнуть дверью и уйти с какими-никакими, но 7 очками, еще реально. Для этого нужно обыграть явного аутсайдера квартета. Выложится ли "Заря"? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 14 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский