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Заря - Брейдаблик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Официально-товарищеский матч
"Заря" провалила последние матчи в Лиге Конференций, таким образом, досрочно лишив себя шансов на выход из группы. Перед последним туром "черно-белые" имеют 4 очка и занимают третье место. В соперниках - последний "Брейдаблик", у которого 0 очков. В любом случае для Украины нужно набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Надеемся, что "Заря" поможет.
Лига Конференций. Группа B. 6 тур
14.12.2023. Люблин. Стадион "Арена Люблин"
Арбитр в поле - Томаш Клима (Чехия)
"Заря" 22:00 "Брейдаблик"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
При желании можете присоединяться к АУДИО-трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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