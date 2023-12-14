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Заря - Брейдаблик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Лига конференций

Официально-товарищеский матч

Заря - Брейдаблик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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"Заря" провалила последние матчи в Лиге Конференций, таким образом, досрочно лишив себя шансов на выход из группы. Перед последним туром "черно-белые" имеют 4 очка и занимают третье место. В соперниках - последний "Брейдаблик", у которого 0 очков. В любом случае для Украины нужно набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Надеемся, что "Заря" поможет.

Лига Конференций. Группа B. 6 тур

14.12.2023. Люблин. Стадион "Арена Люблин"

Арбитр в поле - Томаш Клима (Чехия)

"Заря" 22:00 "Брейдаблик"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Зоря - Брейдаблік
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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