Тренер Зари перед матчем с Брейдабликом: Игроки мотивированы - это факт

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Юрий Коваль поделился ожиданиями от поединка 6-го тура группового этапа Лиги конференций против "Брейдаблика".

- Будет тяжелая игра. Да, у соперника закончился чемпионат. Они не играют календарные матчи. Две недели назад сыграть в Лиге конференций. Но к одному поединку всегда можно подготовиться. "Брейдаблик" достаточно хорошая команда. Сегодня нет клубов нетехничных или неготовых. Всюду работают специалисты. Сборная Исландии добивалась успехов в мировых турнирах. Поэтому, игра будет сложной.

Важно, насколько у наших игроков хватает еще терпения. Есть силы, есть мастерство, а вот с "Маккаби" и "Гентом" не хватало именно терпения работать против мяча, когда сначала мяч был у соперника, а потом надо было проводить собственные атаки.

То, что игроки мотивированы - это факт. Во-первых: это престиж страны, это зачетные пункты, которые помогают в итоге рано или поздно играть в еврокубках большему количеству команд. Во-вторых: это престиж игроков. В-третьих: это бонусы, которые выплачиваются клубу за победу. Надеюсь, что те игроки, которые выйдут на поле, сделают все от себя зависящее, чтобы одержать победу.

- Это финальная встреча для нас в 2023-м году. Есть ли волнение по поводу того, что может быть у кого-то "отпускное настроение"?

- Профессионализм тренера - увидеть игроков, которые уже устали психологически или физически. Хотя, по моему мнению, все в головах футболистов. Количество матчей, которые проводят ведущие игроки мира говорит о том, что все зависит от менталитета, от желания. Отпускной настрой должен быть тогда, когда игрок уже взял чемодан и вышел. Если нет оптимального состояния в игре, значит это уже тренерские вопросы. Тогда надо находить тех игроков, которые мотивированы.", - сказал Коваль.

Матч "Заря" - "Брейдаблик" состоится сегодня, 14 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.