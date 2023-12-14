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Герреро: Нам надо сражаться за престиж Зари
Форвард луганчан - о предстоящем матче с "Брейдабликом"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро поделился мыслями накануне матча 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".
- К сожалению, у нас уже нет шансов пройти дальше. Но надо сражаться за престиж нашей команды. Надо побеждать для того, чтобы в более-менее неплохом настроении уйти в отпуск.
- "Брейдаблик" уже длительное время не проводит официальных матчей. Плюс ли это для нас?
- Они постоянно тренируются, готовятся к нашей встрече. Все понимаем, что это профессиональная команда и как уже сказал наш коуч, на одну игру всегда можно подготовиться. Поэтому важно смотреть, прежде всего, на самих себя, показывать максимум и выигрывать, - сказал Герреро.
Матч "Заря" - "Брейдаблик" состоится сегодня, 14 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.
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