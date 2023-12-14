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Заря - Брейдаблик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
mbl.is/Breiðablik Kópavogur
"Заря" и "Брейдаблик" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Луганчане с 4 очками занимают третьем место. Исландцы, в свою очередь, потерпели пять поражений и не набрали ни одного балла.
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Матч Лиги конференций состоится во четверг, 14-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Лига конференций. Группа В, 6-й тур
"Арена-Люблин", Люблин (Польша)
Заря - Брейдаблик 22:00
Трансляция - Megogo Футбол 1
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