Заря - Брейдаблик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Заря" и "Брейдаблик" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Луганчане с 4 очками занимают третьем место. Исландцы, в свою очередь, потерпели пять поражений и не набрали ни одного балла.

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Матч Лиги конференций состоится во четверг, 14-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1. На сайте UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Лига конференций. Группа В, 6-й тур

"Арена-Люблин", Люблин (Польша)

Заря - Брейдаблик 22:00

Трансляция - Megogo Футбол 1