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Ференцварош - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ференцварош - Фиорентина. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - ФК Ференцварош / авто р невідомий
Один из самых интересных матчей игрового дня в Лиге конференций. "Фиорентина" уже вышла из группы, "Ференцварош" за это борется.
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Матч шестого тура Лиги конференций состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.
Лига конференций
Трансляция - MEGOGO Футбол 7
Трансляція матчу Ференцварош - ФіорентинаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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