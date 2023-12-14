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Ференцварош - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Ференцварош - Фиорентина. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ференцварош - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

фото - ФК Ференцварош / авто р невідомий

Новина українською

Один из самых интересных матчей игрового дня в Лиге конференций. "Фиорентина" уже вышла из группы, "Ференцварош" за это борется.

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Матч шестого тура Лиги конференций состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига конференций

Ференцварош - Фиорентина

Трансляция - MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Ференцварош - Фіорентина
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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