Ференцварош - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Один из самых интересных матчей игрового дня в Лиге конференций. "Фиорентина" уже вышла из группы, "Ференцварош" за это борется.

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Матч шестого тура Лиги конференций состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига конференций

Ференцварош - Фиорентина

Трансляция - MEGOGO Футбол 7