Юрий Ярошенко: Руководство Зари поспешило с увольнением Кривенцова

Экс-игрок " Зари " Юрий Ярошенко поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния луганчан с исландским "Брейдабликом" в Лиге конференций.

– Для соперников этот поединок уже не имеет турнирного значения. "Брейдаблик" и не рассчитывал на выход из группы, а "Заря" потеряла все шансы после неожиданных поражений от израильского "Маккаби". Вот почему в Люблине на первом плане будет имидж участников, который в последнее время пошатнулся, и возможность заработать премиальные за победу от УЕФА.

– А какого Вы результата ожидали от "Зари" в текущей еврокубковой кампании?

– По крайней мере, был уверен, что в Лиге конференций луганчане пробьются в следующий раунд. Но, как по мне, чехарда на тренерском мостике помешала. Уверен, что клубное руководство поспешило с увольнением Валерия Кривенцова.

– Однако в последнее время дела у "Зари" в чемпионате УПЛ пошли лучше, были добыты очки в поединках с командами из главной группы – "Рухом" и "Кривбассом".

– Для меня это не было неожиданностью. Ведь у "Зари" довольно неплохой подбор исполнителей. И в неудачах, которые преследуют луганчан, виноваты не только футболисты.

– Благодаря чему луганчане могут сегодня громко хлопнуть дверью?

– Поскольку чемпионат Исландии уже давно завершился, то футболисты "Брейдаблика" без игровой практики находятся не в боевой спортивной форме. Этим должны воспользоваться луганчане. Во-вторых, индивидуальное мастерство футболистов "Зари" – выше. Это в ключевые моменты обязательно даст о себе знать.

– Что может помешать футболистам "Зари" взять верх?

– Они сами, если не настроятся должным образом. Потому что "Брейдаблик" – соперник сплоченный, который всегда борется до конца. Также меня беспокоит беспомощность луганчан в центре обороны, думаю, что они и сегодня не сохранят свои ворота нетронутыми. Все же, склоняюсь к тому, что "Заря" забьет, как минимум, на один мяч больше.