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Последний украинский матч года. Стартовые составы на матч ЛК Заря - Брейдаблик
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня, 14 декабря, "
Игра не имеет особого турнирного значения – луганчане не поднимутся выше 3-го места в группе, исландцы точно будут последними.
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Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
Заря: Сапутин, Боль, Батагов, Джордан, Снурницын, Мичин, Мишнев, Чурко, Горбач, Герреро, Антюх
Запасные: Жилкин, Азиангбе, Нагнойный, Алефиренко, Бугай, Венделл, Данченко
Брейдаблик: А. Эйнарссон, Ингварссон, В. Моргейрнссон, Муминович, Йерман, А. Сигурдарсон, Лудвикссон, Гюннлейгссон, В. Эйнарссон, Стейндорссон, Сванторссон
Запасные: Брагасон, Сигурьонссон, А. Адальстейнссон, Йоханнесен, Фьельдстед, Велер, Гуннарссон, А. Хлинссон, К. Кристинссон, Оррасон, Стефанссон
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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