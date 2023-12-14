Последний украинский матч года. Стартовые составы на матч ЛК Заря - Брейдаблик

Сегодня, 14 декабря, " Заря " в своем последнем матче группового раунда Лиги конференций примет исландский "Брейдаблик".

Игра не имеет особого турнирного значения – луганчане не поднимутся выше 3-го места в группе, исландцы точно будут последними.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

Заря: Сапутин, Боль, Батагов, Джордан, Снурницын, Мичин, Мишнев, Чурко, Горбач, Герреро, Антюх

Запасные: Жилкин, Азиангбе, Нагнойный, Алефиренко, Бугай, Венделл, Данченко

Брейдаблик: А. Эйнарссон, Ингварссон, В. Моргейрнссон, Муминович, Йерман, А. Сигурдарсон, Лудвикссон, Гюннлейгссон, В. Эйнарссон, Стейндорссон, Сванторссон

Запасные: Брагасон, Сигурьонссон, А. Адальстейнссон, Йоханнесен, Фьельдстед, Велер, Гуннарссон, А. Хлинссон, К. Кристинссон, Оррасон, Стефанссон

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.