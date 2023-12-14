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Герреро забил Брейдаблику уже на 2-й минуте матча. ВИДЕО
Оборона исландцев откровенно провалилась
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" играет свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".
Луганчане открыли счет уже на 2-й минуте - после ошибки обороны гостей Герреро избежал офсайда и катнул мяч мимо вратаря. 1:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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