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Заря забила Брейдаблику два гола за первые 10 минут матча. ВИДЕО
Если бы так раньше
zarya-lugansk.com
"Заря" играет свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".
Луганчане открыли счет уже на 2-й минуте - после ошибки обороны гостей Герреро избежал офсайда и катнул мяч мимо вратаря.
А еще через некоторое время исландцы забили и сами себе – после прострела с фланга Муминович срезал мяч в свои ворота.
Судья долго, очень долго слушал ВАР на предмет офсайда, но все-таки взятие ворот засчитал – 2:0 к 10-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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