Заря забила Брейдаблику два гола за первые 10 минут матча. ВИДЕО

"Заря" играет свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".

Луганчане открыли счет уже на 2-й минуте - после ошибки обороны гостей Герреро избежал офсайда и катнул мяч мимо вратаря.

А еще через некоторое время исландцы забили и сами себе – после прострела с фланга Муминович срезал мяч в свои ворота.

Судья долго, очень долго слушал ВАР на предмет офсайда, но все-таки взятие ворот засчитал – 2:0 к 10-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.