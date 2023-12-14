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Заря громит Брейдаблик, забив 3 гола к 18-й минуте. ВИДЕО
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Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" играет свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".
Луганчане громят соперника уже в первом тайме. Герреро открыл счет на 2-й минуте, затем на 10-й случился автогол исландцев, а на 19-й Мичин, снова избежав офсайда, ворвался в штрафную, обыграл кипера и положил 3-й гол.
Жаль, что эта игра ни на что не влияет…
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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