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Заря забила 4-й сухой гол Брейдаблику

Лига конференций

Во втором тайме забил Горбач

Заря забила 4-й сухой гол Брейдаблику

zarya-lugansk.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" играет свой матч 6-го тура Лиги конференций против "Брейдаблика".

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Матч в группе уже ни на что не влиял, возможно поэтому луганчане сыграли от души, забив три гола уже к 18-й минуте. Правда, нужно отметить, что и оборона исландцев сегодня выглядела просто статистами.

После перерыва игра успокоилась, но Горбач все-таки забил 4-й гол на 76-й минуте… И снова разрезной пас между, выход один на один и удар мимо вратаря. 4:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Заря (Луганск) Игорь Горбач Брейдаблик
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 23:59
не футбол а комедия --какие артисты в Заре
sticker
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.12.2023 в 23:59
не футбол а комедия --какие артисты в Заре
sticker
Ответить
0
0

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