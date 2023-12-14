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ЛК. Заря - Брейдаблик 4:0. Напоследок покуражились

Лига конференций

Вдобавок обновили свой рекорд

ЛК. Заря - Брейдаблик 4:0. Напоследок покуражились

Фото: Зоря

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Группа B. 6 тур

14.12.2023. Люблин. Стадион "Арена Люблин"

Арбитр в поле - Томаш Клима (Чехия)

"Заря" - "Брейдаблик" 4:0

"Заря": Сапутин (Жилкин 90+3), Боль (Алефиренко 82), Батагов, Джордан, Снурницын, Мичин (Нагнойный 72), Мишнев (Азиангбе 71), Чурко, Горбач, Герреро, Антюх (Бугай 82)

"Брейдаблик": Эйнарссон, Еоман (Кристинссон 46), Муминович, Майгерссон, Ингварссон, Лудвикссон (Сигурйонссон 87), Сигурдарсон (Адальстейнссон 82), Гуннлаугссон, Эйнарссон (Глинссон 82), Сванторссон, Стейдорссон (Волер 87)

Голы: Герреро 2, Муминович (автогол) 11, Мичин 19, Горбач 76

Предупреждения: Боль 7, Батагов 17, Антюх 52, Чурко 65, Джордан 83 - Муминович 65, Кристинссон 75

Читайте отчет матча в скором времени!

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Комментарии
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vlotko (Броди)
15.12.2023 в 00:14
Навіть гарно, але трохи пізно.
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Комментарии 3
vlotko (Броди)
15.12.2023 в 00:14
Навіть гарно, але трохи пізно.
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Romerik (YNWA)
15.12.2023 в 00:07
Де ж ви були бл... з такою грою 3 матчі тому?
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Morphyk7 (Черновцы)
15.12.2023 в 00:04
Гравці після матчу - ми повністю реабілітувались перед вболівальниками, ми доказали усім, покидаєм турнір з високо піднятою головою
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