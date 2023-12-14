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ЛК. Заря - Брейдаблик 4:0. Напоследок покуражились
Вдобавок обновили свой рекорд
Фото: Зоря
Лига Конференций. Группа B. 6 тур
14.12.2023. Люблин. Стадион "Арена Люблин"
Арбитр в поле - Томаш Клима (Чехия)
"Заря" - "Брейдаблик" 4:0
"Заря": Сапутин (Жилкин 90+3), Боль (Алефиренко 82), Батагов, Джордан, Снурницын, Мичин (Нагнойный 72), Мишнев (Азиангбе 71), Чурко, Горбач, Герреро, Антюх (Бугай 82)
"Брейдаблик": Эйнарссон, Еоман (Кристинссон 46), Муминович, Майгерссон, Ингварссон, Лудвикссон (Сигурйонссон 87), Сигурдарсон (Адальстейнссон 82), Гуннлаугссон, Эйнарссон (Глинссон 82), Сванторссон, Стейдорссон (Волер 87)
Голы: Герреро 2, Муминович (автогол) 11, Мичин 19, Горбач 76
Предупреждения: Боль 7, Батагов 17, Антюх 52, Чурко 65, Джордан 83 - Муминович 65, Кристинссон 75
Читайте отчет матча в скором времени!
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