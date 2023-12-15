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Известны все участники плей-офф финала Лиги Конференций

Лига конференций
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Заря завершила турнир разгромной победой

Известны все участники плей-офф финала Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 14 декабря, состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового этапа Лиги Конференций сезона 2023/24.

"Заря" прекратила свою борьбу за трофей. Клуб отстал от лидера группы В на 8 очков. Но сегодня, 14 декабря, луганчане победили "Брейдаблик" со счетом - 4:0.

Итак, в плей-офф Лиги Конференций вышли такие команды:

  • Лилль (Франция)
  • Слован (Словакия)
  • М. Тель-Авив (Израиль)
  • Гент (Бельгия)
  • Виктория (Чехия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Легия Варшава (Польша)
  • Фиорентина (Италия)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • ПАОК (Греция)
  • Айнтрахт (Германия)
  • Фенербахче (Турция)
  • Лудогорец (Болгария)

Отметим, что жребий 1/8 финала Лиги Конференций состоится 18 декабря. Победители группы сразятся с обладателем второго места.

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Лига конференций
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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