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Известны все участники плей-офф финала Лиги Конференций
Заря завершила турнир разгромной победой
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 14 декабря, состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового этапа Лиги Конференций сезона 2023/24.
"Заря" прекратила свою борьбу за трофей. Клуб отстал от лидера группы В на 8 очков. Но сегодня, 14 декабря, луганчане победили "Брейдаблик" со счетом - 4:0.
Итак, в плей-офф Лиги Конференций вышли такие команды:
- Лилль (Франция)
- Слован (Словакия)
- М. Тель-Авив (Израиль)
- Гент (Бельгия)
- Виктория (Чехия)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Брюгге (Бельгия)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Астон Вилла (Англия)
- Легия Варшава (Польша)
- Фиорентина (Италия)
- Ференцварош (Венгрия)
- ПАОК (Греция)
- Айнтрахт (Германия)
- Фенербахче (Турция)
- Лудогорец (Болгария)
Отметим, что жребий 1/8 финала Лиги Конференций состоится 18 декабря. Победители группы сразятся с обладателем второго места.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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