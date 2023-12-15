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Почти все игроки Зари за матч с Брейдабликом получили оценку больше 7
Оценки за матч
Фото: Зоря
Луганская "Заря" завершила свой европоход
Луганчане в поединке, который не имел никакого турнирного значения, обыграли исландцев со счетом 4:0.
По итогам матча статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам.
В "Заре" почти вся игроки стартового состава получила оценки выше 7. Лишь у Горбача оценка 6.9. Лучший игрок поединка – центрхав Вячеслав Чурко с оценкой 7.8
Осталось лишь сожалеть, почему так команда не играла раньше.
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