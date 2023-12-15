Почти все игроки Зари за матч с Брейдабликом получили оценку больше 7

Луганская "Заря" завершила свой европоход разгромной победой над "Брейдабликом" в 6-м туре группового раунда Лиги конференция.

Луганчане в поединке, который не имел никакого турнирного значения, обыграли исландцев со счетом 4:0.

По итогам матча статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам.

В "Заре" почти вся игроки стартового состава получила оценки выше 7. Лишь у Горбача оценка 6.9. Лучший игрок поединка – центрхав Вячеслав Чурко с оценкой 7.8

Осталось лишь сожалеть, почему так команда не играла раньше.