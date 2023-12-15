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Почти все игроки Зари за матч с Брейдабликом получили оценку больше 7

Лига конференций

Оценки за матч

Почти все игроки Зари за матч с Брейдабликом получили оценку больше 7

Фото: Зоря

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" завершила свой европоход разгромной победой над "Брейдабликом" в 6-м туре группового раунда Лиги конференция.

Луганчане в поединке, который не имел никакого турнирного значения, обыграли исландцев со счетом 4:0.

По итогам матча статистический портал SofaScore выставил оценки игрокам.

В "Заре" почти вся игроки стартового состава получила оценки выше 7. Лишь у Горбача оценка 6.9. Лучший игрок поединка – центрхав Вячеслав Чурко с оценкой 7.8

Осталось лишь сожалеть, почему так команда не играла раньше.

Почти все игроки Зари за матч с Брейдабликом получили оценку больше 7 - изображение 1
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Комментарии
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vlotko (Броди)
15.12.2023 в 00:16
Чому Горбача скривдили?
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
15.12.2023 в 00:16
Чому Горбача скривдили?
Ответить
0
0

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