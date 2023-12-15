Заря впервые забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона

"Заря" впервые в своей истории забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона. Это был четвертый сезон, когда команда играла в группе. В этом сезоне луганская команда не забила только в первом матче против "Славии" - в квалификации.

На групповой стадии "Заря" провела 6 матчей, дважды обыграла "Брайдаблик" 1:0 и 4:0, с "Гентом" сыграла 1:1 и проиграла 1:4, и дважды проиграла Маккаби Т-А 1:3 и 2:3.