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Заря впервые забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона

Лига конференций

Впервые в своей истории

Заря впервые забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона

Фото: Зоря

Новина українською

"Заря" впервые в своей истории забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона. Это был четвертый сезон, когда команда играла в группе. В этом сезоне луганская команда не забила только в первом матче против "Славии" - в квалификации.

На групповой стадии "Заря" провела 6 матчей, дважды обыграла "Брайдаблик" 1:0 и 4:0, с "Гентом" сыграла 1:1 и проиграла 1:4, и дважды проиграла Маккаби Т-А 1:3 и 2:3.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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