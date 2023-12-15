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Заря впервые забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона
Впервые в своей истории
Фото: Зоря
"Заря" впервые в своей истории забила в каждом матче группового раунда еврокубкового сезона. Это был четвертый сезон, когда команда играла в группе. В этом сезоне луганская команда не забила только в первом матче против "Славии" - в квалификации.
На групповой стадии "Заря" провела 6 матчей, дважды обыграла "Брайдаблик" 1:0 и 4:0, с "Гентом" сыграла 1:1 и проиграла 1:4, и дважды проиграла Маккаби Т-А 1:3 и 2:3.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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