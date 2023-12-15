Юрий Гура: Футболисты Зари в матче с Брейдабликом пытались показать, что у них есть команда

Один из представителей нового поколения украинского тренерского корпуса Юрий Гура поделился своим мнением о заключительном матче луганской "Зари"в групповом раунде Лиги Конференций с исландским "Брейдабликом"(4:0) и выступлениях луганчан в текущем еврокубковом сезоне.

– По игре исландской команды было видно, что чемпионат у нее закончился, поэтому во вчерашнем поединке с "Зарей"она выглядела не слишком активно и убедительно, – считает специалист. - А что касается действий луганцев, то во всем чувствовалось, что они настроены на победу. В заключительной встрече осенней части сезона в УПЛ с "Кривбассом""Заря"могла как выиграть, так и проиграть. Поэтому, учитывая проблемы в чемпионате, луганчанам хотелось показать болельщикам, что у них есть команда. На то, как они разобрали "по косточкам"исландцев, честно говоря, было приятно смотреть.

- Какие впечатления остались у вас о выступлениях "Зари"в групповом турнире Лиги Конференций?

– Если откровенно, то двоякие. Начало у луганчан вроде бы было неплохое – ничья с "Гентом"и выездная победа над тем же "Брейдабликом». Однако затем произошел провал в виде двух смежных матчей с тель-авивским "Маккаби», существенно снизившим шансы "Зари"на выход из группы. В каждой из обеих встреч с израильтянами футболисты луганской команды не были похожими на себя. Даже не знаю, почему этот провал случился. Впрочем, следует полагать, что проблема была связана с подготовительным периодом к сезону, ведь в самом клубе говорили о том, что он был скомкан. Да и чехарда с тренерами тоже во многом подействовала. Но несмотря на упомянутые проблемы все же заметно, что "Заря"потихоньку оживает. Видно, что в луганской команде неплохая молодежь, да и сама игра стала улучшаться. Жаль только, что осенняя часть сезона закончилась – иначе, по всей вероятности, на этом позитиве луганчане могли бы и дальше себя проявлять.