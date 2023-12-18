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Жеребьевка Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Лига конференций

Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Жеребьевка Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

scdnipro1.com.ua

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Сегодня, 18-го декабря, состоится жеребьевка стыкового раунда (1/16-ой финала) Лиги конференций. В процедуре примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы по восемь команд. Первую группу сформируют вторые места группового раунда Лиги конференций, вторую – третьи места группового раунда Лиги Европы.

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Сеяные (вторые места групп ЛК): "Буде-Глимт" (Норвегия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Фенербахче" (Турция), "Айнтрахт" (Турция), "Гент" (Бельгия), "Легия" (Польша), "Лудогорец" (Болгария), "Слован" (Словакия).

Не сеяные (третьи места групп ЛЕ): "Аякс" (Нидерланды), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Мольде" (Норвегия), "Олимпиакос" (Греция), "Бетис" (Испания), "Серветт" (Швейцария), "Штурм" (Австрия), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия).

Между собой сыграют сеяные с не сеяными. В одну пару не могут попасть представители одной страны.

Начало жеребьевки – в 15:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Лига конференций. 1/8-я финала

Жеребьевка

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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