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Определились все пары стыкового раунда Лиги конференций

Лига конференций

Матчи состоятся в феврале

Определились все пары стыкового раунда Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images

Новина українською

Сегодня, восемнадцатого декабря, состоялась жеребьевка стыкового раунда (1/16-й финала) Лиги конференций. В ней участвовали шестнадцать команд – восемь вторых мест групп Лиги конференций и восемь третьих мест групп Лиги Европы.

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Корзину сеяных сформировали вторые места группового раунда Лиги конференций. Не сеяными были команды, опустившиеся в Лигу конференций из Лиги Европы (третьи места групп).

В одной паре не могли быть представители одной страны.

Результаты жеребьевки:

  • "Олимпиакос" (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия);
  • "Мольде" (Норвегия) - "Легия" (Польша);
  • "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Гент" (Бельгия).
  • "Штурм" (Австрия) - "Слован" (Словакия);
  • "Серветт" (Швейцария) - "Лудогорец" (Болгария);
  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) - "Айнтрахт" (Германия);
  • "Бетис" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Матчи стыкового раунда Лиги конференций состоятся 15-го и 22-го февраля.

Напомним, что ранее своего соперника в стыковом раунде Лиги Европы получил "Шахтер".

Также состоялась жеребьевка 1/8-й финала Лиги чемпионов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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