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Определились все пары стыкового раунда Лиги конференций
Матчи состоятся в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images
Сегодня, восемнадцатого декабря, состоялась жеребьевка стыкового раунда (1/16-й финала) Лиги конференций. В ней участвовали шестнадцать команд – восемь вторых мест групп Лиги конференций и восемь третьих мест групп Лиги Европы.
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Корзину сеяных сформировали вторые места группового раунда Лиги конференций. Не сеяными были команды, опустившиеся в Лигу конференций из Лиги Европы (третьи места групп).
В одной паре не могли быть представители одной страны.
Результаты жеребьевки:
- "Олимпиакос" (Греция) - "Ференцварош" (Венгрия);
- "Аякс" (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия);
- "Мольде" (Норвегия) - "Легия" (Польша);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Гент" (Бельгия).
- "Штурм" (Австрия) - "Слован" (Словакия);
- "Серветт" (Швейцария) - "Лудогорец" (Болгария);
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) - "Айнтрахт" (Германия);
- "Бетис" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).
Матчи стыкового раунда Лиги конференций состоятся 15-го и 22-го февраля.
Напомним, что ранее своего соперника в стыковом раунде Лиги Европы получил "Шахтер".
Также состоялась жеребьевка 1/8-й финала Лиги чемпионов.
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