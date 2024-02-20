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Не только игровые очки, но и бонусы. Шахтер – в привилегированном положении по сравнению с конкурентами из ЛК
Анонс ответных матчей стыкового раунда Лиги конференций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На текущей еврокубковой неделе по сравнению с предыдущей будет несколько принципиально других нюансов (помимо традиционных деталей, таких как смена мест проведения матчей Лиги Европы и Лиги конференций).
Во-первых, не будет играть "Копенгаген" (Дания). "Славия" (Чехия) пока тоже не играет, так что на этой неделе конкуренты точно не смогут приблизиться к "Шахтеру" в рейтинге клубов. А вот сам "Шахтер" может оторваться и от "Копенгагена", и от "Славии", и от "Динамо" (Загреб, Хорватия). Для этого надо пройти "Марсель".
В этом второй принципиально иной нюанс: за ответные матчи стыкового раунда Лиги Европы можно получить один балл бонуса. Собственно, его получат победители пар – независимо от того, каким способом команда пройдет в 1/8-ю финала (в игровое время или в серии пенальти). Игровые очки в Таблицу коэффициентов будут распределяться традиционно: два – за победу в игровое время (но не в серии пенальти), одно – за ничью в игровое время, за поражение – ноль.
На этой неделе конкуренты Украины в Таблице коэффициентов играют не только в четверг, но и в среду – один матч Лиги конференций вынесен на более раннее время.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Гент" (Бельгия) 19:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч – 0:1).
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 19:45 "Бетис" (Испания) (первый матч – 1:0);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:45 "Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 2:2);
- "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 0:1);
- "Легия" (Польша) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 2:3)*.
* - сыграют представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов
Остальные матчи:
- "Лудогорец" (Болгария) 19:45 "Серветт" (Швейцария) (первый матч – 0:0);
- "Слован" (Словакия) 22:00 "Штурм" (Австрия) (первый матч – 1:4);
- "Айнтрахт" (Германия) 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз" (первый матч – 2:2).
- "Марсель" (Франция) 22:00 "Шахтер" (Украина) (первый матч – 2:2).
Анонсы матчей Лиги Европы будут в отдельных материалах.
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