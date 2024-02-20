Не только игровые очки, но и бонусы. Шахтер – в привилегированном положении по сравнению с конкурентами из ЛК

На текущей еврокубковой неделе по сравнению с предыдущей будет несколько принципиально других нюансов (помимо традиционных деталей, таких как смена мест проведения матчей Лиги Европы и Лиги конференций).

Во-первых, не будет играть "Копенгаген" (Дания). "Славия" (Чехия) пока тоже не играет, так что на этой неделе конкуренты точно не смогут приблизиться к "Шахтеру" в рейтинге клубов. А вот сам "Шахтер" может оторваться и от "Копенгагена", и от "Славии", и от "Динамо" (Загреб, Хорватия). Для этого надо пройти "Марсель".

В этом второй принципиально иной нюанс: за ответные матчи стыкового раунда Лиги Европы можно получить один балл бонуса. Собственно, его получат победители пар – независимо от того, каким способом команда пройдет в 1/8-ю финала (в игровое время или в серии пенальти). Игровые очки в Таблицу коэффициентов будут распределяться традиционно: два – за победу в игровое время (но не в серии пенальти), одно – за ничью в игровое время, за поражение – ноль.

На этой неделе конкуренты Украины в Таблице коэффициентов играют не только в четверг, но и в среду – один матч Лиги конференций вынесен на более раннее время.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 21.02.2024

"Гент" (Бельгия) 19:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч – 0:1).

Лига конференций. 22.02.2024

"Динамо" (Загреб, Хорватия) 19:45 "Бетис" (Испания) (первый матч – 1:0);

(первый матч – 1:0); "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:45 "Аякс" (Нидерланды) (первый матч – 2:2);

(первый матч – 2:2); "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 0:1);

"Олимпиакос" (Греция) (первый матч – 0:1); "Легия" (Польша) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 2:3)*.

* - сыграют представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов

Остальные матчи:

"Лудогорец" (Болгария) 19:45 "Серветт" (Швейцария) (первый матч – 0:0);

"Серветт" (Швейцария) (первый матч – 0:0); "Слован" (Словакия) 22:00 "Штурм" (Австрия) (первый матч – 1:4);

"Штурм" (Австрия) (первый матч – 1:4); "Айнтрахт" (Германия) 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз" (первый матч – 2:2).

Лига Европы. 22.02.2024

"Марсель" (Франция) 22:00 "Шахтер" (Украина) (первый матч – 2:2).

Анонсы матчей Лиги Европы будут в отдельных материалах.