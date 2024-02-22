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Буде-Глимт - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Буде-Глимт - Аякс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Буде-Глимт - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом матче "Буде-Глимт" дал достойный бой "Аяксу", добыв достойный результат (ничья 2:2). На своем поле норвежцы попытаются воспользоваться особенностью климатических условий и искусственного поля.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 10

Лига конференций

"Буде-Глимт" - "Аякс"

Трансляция - MEGOGO Футбол 10

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Трансляція матчу Буде-Глімт - Аякс
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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