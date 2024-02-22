Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лудогорец - Серветт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Лудогорец - Серветт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borislav Troshev/Anadolu Agency
В первом матче команды голов не забивали, поэтому сегодня точно будут взятия ворот – либо в игровое время, либо в серии пенальти.
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 15.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига конференций
"Лудогорец" - "Серветт"
Трансляция - MEGOGO Футбол 15
Трансляція матчу Лудогорець - СерветтСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля
- Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
- Слишком мало риска. Наполи — Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн