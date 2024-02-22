Лудогорец - Серветт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В первом матче команды голов не забивали, поэтому сегодня точно будут взятия ворот – либо в игровое время, либо в серии пенальти.

Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 15.

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Лига конференций

Трансляция - MEGOGO Футбол 15