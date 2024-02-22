Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо (Загреб) - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Динамо (Загреб) - Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На поле "Бетиса" "Динамо" одержало сенсационную победу 1:0. Удастся ли хорватам защитить результат дома?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 9.
Лига конференций
"Динамо" (Загреб) - "Бетис"
Трансляция - MEGOGO Футбол 9
Трансляція матчу Динамо (Загреб) - БетісСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Буде-Глимт - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн