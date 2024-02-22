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Динамо (Загреб) - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Динамо (Загреб) - Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо (Загреб) - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На поле "Бетиса" "Динамо" одержало сенсационную победу 1:0. Удастся ли хорватам защитить результат дома?

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 9.

Лига конференций

"Динамо" (Загреб) - "Бетис"

Трансляция - MEGOGO Футбол 9

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Трансляція матчу Динамо (Загреб) - Бетіс
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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