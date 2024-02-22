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Легия - Мольде. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Лига конференций

Легия - Мольде: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Легия - Мольде. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

twitter.com/LegiaWarszawa

Новина українською

Норвежцы выиграли первый матч 3:2, но преимущество – минимальное. Поэтому интриги это противостояние не лишено.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 16.

Лига конференций

"Легия" - "Мольде"

Трансляция - MEGOGO Футбол 16

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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