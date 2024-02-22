Слован - Штурм. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

В этом противостоянии уже нет интриги, ведь "Штрум" дома разгромил соперника 4:1. Или все же словаки найдут в себе силы на камбэк?

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 17.

Лига конференций

Трансляция - MEGOGO Футбол 17