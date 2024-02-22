Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слован - Штурм. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций
Слован - Штурм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
В этом противостоянии уже нет интриги, ведь "Штрум" дома разгромил соперника 4:1. Или все же словаки найдут в себе силы на камбэк?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 17.
Лига конференций
"Слован" - "Штрум"
Трансляция - MEGOGO Футбол 17
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Дани Алвес приговорён к 4,5 года тюрьмы
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн