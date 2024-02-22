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Айнтрахт - Юнион Сент-Жилуаз. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций
Айнтрахт - Юнион Сент-Жилуаз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: eintracht.de / Автор невідомий
В первом матче команды расписали яркую ничью 2:2. Вторая серия противостояния обещает быть не менее горячей.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 11.
Лига конференций
"Айнтрахт" - "Юнион Сент-Жилуаз"
Трансляция - MEGOGO Футбол 11
Трансляція матчу Айнтрахт - Юніон Сент-ЖилуазСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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