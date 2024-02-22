Ференцварош - Олимпиакос. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

"Олимпиакос" имеет преимущество после первого матча – дома греки выиграли 1:0. Но это не тот гандикап, который позволяет чувствовать себя безопасно.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 22-го февраля, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 13.

Лига конференций

Трансляция - MEGOGO Футбол 13