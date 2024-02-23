Известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги конференций , по итогам которых стали известны все участники 1/8 финала турнира.

В следующий раунд турнира пробились:

Победители групп (сеяные)

"Астон Вилла" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Виктория" (Чехия)

"Лилль" (Франция)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

ПАОК Греция)

"Фенербахче" (Турция)

"Фиорентина" (Италия)

Победители стыковых матчей (несеяные)

"Аякс" (Нидерланды)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Мольде" (Норвегия)

"Олимпиакос" (Греция)﻿

"Серветт" (Швейцария)

"Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится в Ньоне в пятницу, 23 февраля.

Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.

Первые матчи раунда запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.