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Известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

К сожалению, без Украины

Известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги конференций, по итогам которых стали известны все участники 1/8 финала турнира.

В следующий раунд турнира пробились:

Победители групп (сеяные)

  • "Астон Вилла" (Англия)
  • "Брюгге" (Бельгия)
  • "Виктория" (Чехия)
  • "Лилль" (Франция)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
  • ПАОК Греция)
  • "Фенербахче" (Турция)
  • "Фиорентина" (Италия)

Победители стыковых матчей (несеяные)

  • "Аякс" (Нидерланды)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Маккаби" Хайфа (Израиль)
  • "Мольде" (Норвегия)
  • "Олимпиакос" (Греция)﻿
  • "Серветт" (Швейцария)
  • "Штурм" (Австрия)
  • "Юнион" (Бельгия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится в Ньоне в пятницу, 23 февраля.

Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.

Первые матчи раунда запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.

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