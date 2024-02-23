Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
К сожалению, без Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи плей-офф раунда
В следующий раунд турнира пробились:
Победители групп (сеяные)
- "Астон Вилла" (Англия)
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Виктория" (Чехия)
- "Лилль" (Франция)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
- ПАОК Греция)
- "Фенербахче" (Турция)
- "Фиорентина" (Италия)
Победители стыковых матчей (несеяные)
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Маккаби" Хайфа (Израиль)
- "Мольде" (Норвегия)
- "Олимпиакос" (Греция)
- "Серветт" (Швейцария)
- "Штурм" (Австрия)
- "Юнион" (Бельгия)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится в Ньоне в пятницу, 23 февраля.
Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.
Первые матчи раунда запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.
Популярное сейчас
- Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО