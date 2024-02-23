Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций

Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций. В процедуре примут участие шестнадцать команд. Восемь победителей групп группового раунда, и восемь победителей стыкового раунда плей-офф.

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Победители групп будут сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут формировать команды из одной страны.

Сеяные команды:

"Астон Вилла" (Англия);

"Брюгге" (Бельгия);

"Виктория" (Чехия);

"Лилль" (Франция);

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль);

ПАОК Греция);

"Фенербахче" (Турция);

"Фиорентина" (Италия).

Не сеяные команды:

"Аякс" (Нидерланды);

"Динамо" Загреб (Хорватия);

"Маккаби" Хайфа (Израиль);

"Мольде" (Норвегия);

"Олимпиакос" (Греция);

"Серветт" (Швейцария);

"Штурм" (Австрия);

"Юнион" (Бельгия).

Начало жеребьевки – 23-го февраля в 14:00.