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Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций

Лига конференций

Определятся восемь игровых пар

Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images

Новина українською

Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций. В процедуре примут участие шестнадцать команд. Восемь победителей групп группового раунда, и восемь победителей стыкового раунда плей-офф.

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Победители групп будут сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут формировать команды из одной страны.

Сеяные команды:

  • "Астон Вилла" (Англия);
  • "Брюгге" (Бельгия);
  • "Виктория" (Чехия);
  • "Лилль" (Франция);
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);
  • ПАОК Греция);
  • "Фенербахче" (Турция);
  • "Фиорентина" (Италия).

Не сеяные команды:

  • "Аякс" (Нидерланды);
  • "Динамо" Загреб (Хорватия);
  • "Маккаби" Хайфа (Израиль);
  • "Мольде" (Норвегия);
  • "Олимпиакос" (Греция);
  • "Серветт" (Швейцария);
  • "Штурм" (Австрия);
  • "Юнион" (Бельгия).

Начало жеребьевки – 23-го февраля в 14:00.

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Трансляція жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги конференцій
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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