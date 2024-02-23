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Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций
Определятся восемь игровых пар
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luigi Rizzo/Eurasia Sport Images
Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций. В процедуре примут участие шестнадцать команд. Восемь победителей групп группового раунда, и восемь победителей стыкового раунда плей-офф.
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Победители групп будут сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут формировать команды из одной страны.
Сеяные команды:
- "Астон Вилла" (Англия);
- "Брюгге" (Бельгия);
- "Виктория" (Чехия);
- "Лилль" (Франция);
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);
- ПАОК Греция);
- "Фенербахче" (Турция);
- "Фиорентина" (Италия).
Не сеяные команды:
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Динамо" Загреб (Хорватия);
- "Маккаби" Хайфа (Израиль);
- "Мольде" (Норвегия);
- "Олимпиакос" (Греция);
- "Серветт" (Швейцария);
- "Штурм" (Австрия);
- "Юнион" (Бельгия).
Начало жеребьевки – 23-го февраля в 14:00.
Трансляція жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги конференційСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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