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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Кто с кем сыграет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоялась жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций. В процедуре приняли участие 16 команд - 8 победителей групп группового раунда и 8 победителей стыкового раунда плей-офф.
Победители групп были сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.
- "Серветт" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия)
- "Аякс" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия)
- "Мольде" (Норвегия) - "Брюгге" (Бельгия)
- "Юнион" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) - ПАОК (Греция)
- "Штурм" (Австрия) - "Лилль" (Франция)
- "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Фиорентина" (Италия)
- "Олимпиакос" (Греция) -"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
Матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 7 и 14 марта.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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