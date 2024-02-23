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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоялась жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций. В процедуре приняли участие 16 команд - 8 победителей групп группового раунда и 8 победителей стыкового раунда плей-офф.

Победители групп были сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.

  • "Серветт" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия)
  • "Аякс" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия)
  • "Мольде" (Норвегия) - "Брюгге" (Бельгия)
  • "Юнион" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) - ПАОК (Греция)
  • "Штурм" (Австрия) - "Лилль" (Франция)
  • "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Фиорентина" (Италия)
  • "Олимпиакос" (Греция) -"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)


Матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 7 и 14 марта.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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