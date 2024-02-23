Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, в пятницу, 23-го февраля, состоялась жеребьевка 1/8-й финала Лиги конференций. В процедуре приняли участие 16 команд - 8 победителей групп группового раунда и 8 победителей стыкового раунда плей-офф.

Победители групп были сеяными при жеребьевке, а победители стыкового раунда – не сеяными. В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.

"Серветт" (Швейцария) - "Виктория" (Чехия)

"Аякс" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия)

"Мольде" (Норвегия) - "Брюгге" (Бельгия)

"Юнион" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - ПАОК (Греция)

"Штурм" (Австрия) - "Лилль" (Франция)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Фиорентина" (Италия)

"Олимпиакос" (Греция) -"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)



Матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 7 и 14 марта.