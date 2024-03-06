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Упадет ли Украина ниже 20-го места в Таблице коэффициентов? Определяется в матчах Лиги конференций
Анонс 1/8-й финала турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Для Украины закончена борьба за финишные позиции в Таблице коэффициентов сезона 2023/24, но продолжается борьба за стартовые позиции сезона 2024/25. В контексте именно этой борьбы нас интересуют результаты Хорватии и Азербайджана. От того, будут ли хорваты набирать очки в текущем сезоне, зависит, стартуют ли они в следующем футбольном году впереди Украины в Таблице коэффициентов, а от того, сколько очков еще наберет "Карабах", зависит, с каким отставанием от Украины Азербайджан начнет сезон 2024/25
Есть еще Греция, которая уже точно будет впереди нас более чем на три балла. И каждое набранное в этом сезоне очко будет увеличивать преимущество греков над Украиной на старте сезона 2024/25.
Не забываем о рейтинге клубов, где в контексте потенциального получения "Шахтером" прямой путевки в группу Лиги чемпионов 2024/25 интересны позиции "Копенгагена", "Славии" и "Динамо" (Загреб). В отношении хорватов, как видим, у Украины – двойной интерес.
Анонсы всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – в отдельных материалах.
- "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 ПАОК (Греция).
В последней игровой паре встречаются представители двух конкурентов Украины в сезоне 2024/25, но Хорватия – конкурент более явный, чем Греция, которая уже впереди на 3.025. Кроме того, "Динамо" (Загреб) теоретически еще угрожает "Шахтеру" в рейтинге клубов.
Именно в матчах с участием "Динамо" определяется, стартует ли Украина в следующем сезоне в топ-20 Таблицы коэффициентов.
Остальные матчи
- "Аякс" (Нидерланды) 19:45 "Астон Вилла" (Англия);
- "Мольде" (Норвегия) 19:45 "Брюгге" (Бельгия);
- "Штурм" (Австрия) 19:45 "Лилль" (Франция);
- "Серветт" (Швейцария) 22:00 "Виктория" (Чехия);
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Фенербахче" (Турция);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 22:00 "Фиорентина" (Италия).
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