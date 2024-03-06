Упадет ли Украина ниже 20-го места в Таблице коэффициентов? Определяется в матчах Лиги конференций

Для Украины закончена борьба за финишные позиции в Таблице коэффициентов сезона 2023/24, но продолжается борьба за стартовые позиции сезона 2024/25. В контексте именно этой борьбы нас интересуют результаты Хорватии и Азербайджана. От того, будут ли хорваты набирать очки в текущем сезоне, зависит, стартуют ли они в следующем футбольном году впереди Украины в Таблице коэффициентов, а от того, сколько очков еще наберет "Карабах", зависит, с каким отставанием от Украины Азербайджан начнет сезон 2024/25

Есть еще Греция, которая уже точно будет впереди нас более чем на три балла. И каждое набранное в этом сезоне очко будет увеличивать преимущество греков над Украиной на старте сезона 2024/25.

Не забываем о рейтинге клубов, где в контексте потенциального получения "Шахтером" прямой путевки в группу Лиги чемпионов 2024/25 интересны позиции "Копенгагена", "Славии" и "Динамо" (Загреб). В отношении хорватов, как видим, у Украины – двойной интерес.

Анонсы всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – в отдельных материалах.

Лига конференций. 07.03.2024

"Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) ;

; "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 ПАОК (Греция).

В последней игровой паре встречаются представители двух конкурентов Украины в сезоне 2024/25, но Хорватия – конкурент более явный, чем Греция, которая уже впереди на 3.025. Кроме того, "Динамо" (Загреб) теоретически еще угрожает "Шахтеру" в рейтинге клубов.

Именно в матчах с участием "Динамо" определяется, стартует ли Украина в следующем сезоне в топ-20 Таблицы коэффициентов.

Остальные матчи