Штурм - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Паулу Фонсека готовится к противостоянию с неудобной австрийской командой. "Штурм" уже удивил в этой еврокампании, однако не собирается останавливаться.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.

Лига конференций

Видеотрансляція - MEGOGO