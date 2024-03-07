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Штурм - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Штурм - Лилль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека готовится к противостоянию с неудобной австрийской командой. "Штурм" уже удивил в этой еврокампании, однако не собирается останавливаться.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 7.
Лига конференций
"Штурм" - "Лилль"
Видеотрансляція - MEGOGO
Трансляція матчу Штурм - ЛілльСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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