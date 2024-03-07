Серветт - Виктория Плзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Чехия уже ворвалась в топ-10 Таблицы коэффициентов. И путь этой страны продолжается. "Виктория" Плзень - фаворит противостояния с "Серветтом".

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 9.

Лига конференций

Видеотрансляция - MEGOGO