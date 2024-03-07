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Маккаби Хайфа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Маккаби Хайфа - Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлогодний финалист Лиги конференций стремится как минимум повторить свое достижение с выходом в главный матч турнира.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 6.
Лига конференций
"Маккаби" Хайфа - "Фиорентина"
Видеотрансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Маккабі Хайфа - ФіорентинаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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