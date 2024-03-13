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Убежит ли Хорватия от Украины в Таблице коэффициентов? Приблизится ли Карабах? Зависит от матчей ЛК
Анонс ответных матчей 1/8-й финала Лиги конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Пожалуй, все худшее, что могло случиться в этом сезоне с Украиной в Таблице коэффициентов, уже случилось. Поэтому просто ожидаем нового сезона с надеждами на лучшее.
Теоретически можем разве что опуститься в финальной Таблице 2023/24 с 18-го места на 19-е – если Хорватия усилиями "Динамо" (Загреб, Хорватия) наберет еще десять очков. Однако существенной разницы для Украины нет – восемнадцатое место ничем не отличается от девятнадцатого.
Важнее то, на сколько баллов Хорватия будет опережать Украину на старте сезона 2024/25... Это тоже зависит от продвижения "Динамо" (Загреб). Отдаленным нашим конкурентом будет и Греция. Сейчас между нашей страной и их разница в три балла на старте нового футбольного года. Важно, чтобы усилиями ПАОКа и "Олимпиакоса" эта разница существенно не увеличилась.
Азербайджан. Размер его отставания от Украины зависит от того, сколько будет набирать (будет ли набирать вообще) в этом сезоне очков "Карабах".
В рейтинге клубов важно, чтобы "Динамо" (Загреб) хотя бы один раз в текущей Лиге конференций проиграло. Или если выиграет турнир, то чтобы на своем пути минимум дважды сыграло вничью.
Анонсы матчей Лиги Европы – в отдельных материалах.
(выгодны победы команд, выделенные жирным)
- ПАОК (Греция) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч - 0:2)*;
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 22:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч - 4:1).
* - в этой паре встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, но "Динамо" также может повлиять на позицию "Шахтера" в рейтинге клубов.
Остальные матчи:
- "Виктория" (Чехия) 19:45 "Серветт" (Швейцария) (первый матч - 0:0);
- "Фенербахче" (Турция) 19:45 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) (первый матч - 3:0);
- "Фиорентина" (Италия) 19:45 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч - 4:3);
- "Астон Вилла" (Англия) 22:00 "Аякс" (Нидерланды) (первый матч - 0:0);
- "Брюгге" (Бельгия) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч - 1:2);
- "Лилль" (Франция) 22:00 "Штурм" (Австрия) (первый матч - 3:0).
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