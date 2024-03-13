Убежит ли Хорватия от Украины в Таблице коэффициентов? Приблизится ли Карабах? Зависит от матчей ЛК

Пожалуй, все худшее, что могло случиться в этом сезоне с Украиной в Таблице коэффициентов, уже случилось. Поэтому просто ожидаем нового сезона с надеждами на лучшее.

Теоретически можем разве что опуститься в финальной Таблице 2023/24 с 18-го места на 19-е – если Хорватия усилиями "Динамо" (Загреб, Хорватия) наберет еще десять очков. Однако существенной разницы для Украины нет – восемнадцатое место ничем не отличается от девятнадцатого.

Важнее то, на сколько баллов Хорватия будет опережать Украину на старте сезона 2024/25... Это тоже зависит от продвижения "Динамо" (Загреб). Отдаленным нашим конкурентом будет и Греция. Сейчас между нашей страной и их разница в три балла на старте нового футбольного года. Важно, чтобы усилиями ПАОКа и "Олимпиакоса" эта разница существенно не увеличилась.

Азербайджан. Размер его отставания от Украины зависит от того, сколько будет набирать (будет ли набирать вообще) в этом сезоне очков "Карабах".

В рейтинге клубов важно, чтобы "Динамо" (Загреб) хотя бы один раз в текущей Лиге конференций проиграло. Или если выиграет турнир, то чтобы на своем пути минимум дважды сыграло вничью.

Анонсы матчей Лиги Европы – в отдельных материалах.

(выгодны победы команд, выделенные жирным)

Лига конференций. 14.03.2024

ПАОК (Греция) 19:45 "Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч - 0:2)*;

"Динамо" (Загреб, Хорватия) (первый матч - 0:2)*; "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 22:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч - 4:1).

* - в этой паре встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, но "Динамо" также может повлиять на позицию "Шахтера" в рейтинге клубов.

Остальные матчи: