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Виктория Плзень - Серветт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Виктория Плзень - Серветт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Виктория Плзень - Серветт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: fcviktoria.cz / Автор - Martin Skála

Новина українською

В первой серии противостояния команды сыграли вничью 0:0.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций

"Виктория" - "Серветт"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 13

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Трансляція матчу Вікторія - Серветт
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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