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Виктория Плзень - Серветт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Виктория Плзень - Серветт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: fcviktoria.cz / Автор - Martin Skála
В первой серии противостояния команды сыграли вничью 0:0.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций
"Виктория" - "Серветт"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 13
Трансляція матчу Вікторія - СерветтСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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