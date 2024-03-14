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Фенербахче - Юнион Сент-Жилуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фенербахче - Юнион Сент-Жилуаз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В первой серии противостояния "Фенербахче" уверенно победил со счетом 3:0.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций
"Фенербахче" - "Юнион Сент-Жилуаз"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 15
Трансляція матчу Фенербахче - Юніон Сент-ЖилуазСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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