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ПАОК - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

ПАОК - Динамо (Загреб): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПАОК - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

PAOK

Новина українською

От того, сколько "Динамо" (Загреб) будет набирать очков, зависит, на сколько очков Хорватия будет опережать Украину на старте следующего сезона в ТК. В первой игре хорваты победили 2:0.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций

ПАОК - "Динамо" (Загреб)

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9

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Трансляція матчу ПАОК - Динамо (Загреб)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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