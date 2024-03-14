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ПАОК - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
ПАОК - Динамо (Загреб): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
PAOK
От того, сколько "Динамо" (Загреб) будет набирать очков, зависит, на сколько очков Хорватия будет опережать Украину на старте следующего сезона в ТК. В первой игре хорваты победили 2:0.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига конференций
ПАОК - "Динамо" (Загреб)
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9
Трансляція матчу ПАОК - Динамо (Загреб)Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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