ПАОК - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

От того, сколько "Динамо" (Загреб) будет набирать очков, зависит, на сколько очков Хорватия будет опережать Украину на старте следующего сезона в ТК. В первой игре хорваты победили 2:0.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига конференций

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 9