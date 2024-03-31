Матч Лиги Конференций с участием украинца находится под расследованием прокуратуры по подозрению на договорной. Об этом сообщают различные балканские СМИ. Речь о встрече группового этапа нынешнего сезона в Косово между местным "Баллкани" и загребским "Динамо". За последний играл Богдан Михайличенко.

Как сообщает косовская газета Nacionale, Генеральная прокуратура столицы страны Приштины начала расследование матча между косоварами и хорватами, который, как подозревают, был договорным. Начало расследования в интервью газете подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Лаурета Улай.

"Мы подтверждаем, что по этому делу со стороны государственного прокурора проводятся следственные действия", — подтвердила Улай для Nacionale.

Матч состоялся пятого октября 2023-го года на стадионе "Фадил Воккри" в Приштине, и в нем "Баллкани" одержал сенсационную победу со счетом 2:0. Та победа стала для него единственной в турнире, в котором чемпион Косово стал последним в группе с четырьмя очками. "Динамо" же занял второе место в группе и в итоге вылетел в 1/8 финала.

"Баллкани" уже официально отреагировал на сообщения: "Вызывает тревогу тенденция наносить ущерб имиджу ФК "Баллкани" некоторыми новостями, циркулирующими сегодня в СМИ и социальных сетях.

Мы возмущены тем, что нам пытаются вбросить, после нашего многолетнего труда, который нес в себе жертвы, после усилий всех деятелей клуба, которые работали бесконечно и тяжело, для того, чтобы достичь тех уровней, на которые мы подняли футбол - наш и государственный.

Кто-то пытается бросить пыль в необыкновенную и историческую победу, достигнутую над великой командой "Динамо" Загреб, на матч, который привлек внимание европейских и мировых СМИ к большому успеху нашей команды.

Призываем все инстанции юстиции, прокуратуру и суд, следователей и журналистов серьезно заняться этим вопросом, выясняя все возможные детали для общественного мнения. И когда это будет сделано, возложить ответственность на всех, кто причастен к этой истории, потому что мы не можем допустить, чтобы имя нашего клуба, наш труд и пот были запятнаны.

Мы, как всегда, открыты для любого полезного вклада, который может понадобиться компетентным органам, чтобы все прояснилось как можно скорее".

"Динамо" Загреб на данный момент не отреагировал на ситуацию.

Следует напомнить, что в том матче в стартовом составе "Динамо" вышел украинец Богдан Михайличенко. Он был заменён на 79-ой минуте при счёте 0:1. Матч в итоге стал последним в каком-либо турнире, в котором Михайличенко выходил на поле за хорватский клуб. Зимой он перешёл в "Полесье".